Coronavirus, da lunedì 6 aprile parte a Carpi il servizio per la consegna a domicilio ad anziani e persone fragili

Dopo Modena, parte anche Carpi. L’associazione di volontariato sociale Auser di Carpi si attiva infatti per la consegna a domicilio ad anziani e persone fragili.

Con la collaborazione dei propri volontari e di un gruppo di cittadini che si sono resi disponibili, Auser attiva da lunedì 6 aprile 2020 un servizio di consegna a domicilio di generi di prima necessità, quali la spesa alimentare e i farmaci. “Perché nessuno si senta solo nell’emergenza coronavirus” è lo slogan di questa iniziativa.

Il servizio è gratuito. L’unico costo che l’utente sosterrà sarà quello effettivo dei prodotti richiesti.

Potranno usufruire del servizio, le persone sole, con più di 65 anni o con patologie e in difficoltà a recarsi autonomamente presso i punti vendita;

Possono essere richiesti, unicamente generi alimentari di prima necessità e farmaci con prescrizione medica.

E’ possibile richiedere il servizio contattando l’Auser di Carpi, tutti i giorni da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle 12 al seguente numero 348.1791978.

In un momento così difficile, l’Auser cerca volontari, persone giovani e di età non superiore a 65 anni (viste le indicazioni ricevute dalla Regione Emilia Romagna) per i servizi suddetti.

Chi vuole dare una mano, può contattare l’associazione al 348.1791978.