Unione del Sorbara: attivate le procedure per i buoni spesa

Comuni dell’Unione del Sorbara già in campo per l’attivazione dei buoni spesa da destinare alle famiglie in difficoltà economica attraverso i fondi di emergenza erogati dalla Presidenza del Consiglio attraverso l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, con la quale, lo ricordiamo, in relazione alla situazione economica che si è venuta a creare per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19, è stata disposta la distribuzione ed il pagamento di un importo complessivo di euro 400.000.000,00 in tutto il Paese.

Un fondo straordinario di emergenza destinato ai Comuni e da impiegare nell’acquisizione di buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari e medicinali presso esercizi commerciali, farmacie e parafarmacie contenuti in un elenco suddiviso per Comune e pubblicato sia sul sito dell’Unione che da ciascun Comune sul proprio portale istituzionale.

I comuni del Sorbara hanno pertanto immediatamente approvato una determina attraverso la quale tutti gli esercizi commerciali e le farmacie del territorio che desiderano accettare questi buoni spesa per beni di prima necessità, possono comunicare la propria adesione al seguente indirizzo email suap@unionedelsorbara.mo.it entro le ore 13.00 del giorno 03/04/2020.

Gli esercizi commerciali e le farmacie potranno richiedere informazioni inoltrando una mail allo stesso indirizzo.

I buoni spesa potranno essere utilizzati solo per le seguenti categorie merceologiche:

PRODOTTI ALIMENTARI, CON ESCLUSIONE DELLE BEVANDE ALCOLICHE;

PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE E PER LA PULIZIA DELLA CASA, CON ESCLUSIONE DEI COSMETICI E DEI GENERI DA MAQUILLAGE;

PRODOTTI IGIENICI ED ALIMENTI PER BAMBINI E NEONATI;

PRODOTTI PARAFARMACEUTICI E FARMACI.

Il buono spesa sarà riconosciuto a ciascun beneficiario per l’importo a cui avrà diritto dall’ufficio Servizi Sociali dell’Unione Comuni del Sorbara. Nel contempo, infatti, i servizi sociali sono al lavoro per predisporre l’elenco dei requisiti per poter beneficiare dei buoni spesa, attraverso appositi moduli autocertificativi destinati, appunto, alle famiglie in difficoltà.

Le richieste per ricevere i buoni spesa potranno essere presentate a partire da venerdì 3 aprile 2020 con le seguenti modalità:

residenti nei Comuni di Castelfranco Emilia e San Cesario: 059.959244 oppure scrivendo a: <filtro.sportello.sociale@comune.castelfranco-emilia.mo.it>

Residenti nei Comuni di Bastiglia, Bomporto, Nonantola, Ravarino: 059.800730 oppure scrivendo a: sportellosociale@unionedelsorbara.mo.it