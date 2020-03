Reggio Emilia: martedì inizia il servizio di consegna a domicilio di alimentari e farmaci da parte di Croce Verde

Continuano ad essere estremamente diffuse le incertezze e le difficoltà a fronte dell’emergenza coronavirus. La Pubblica Assistenza Croce Verde di Reggio Emilia, come tutte le realtà che operano nel soccorso sanitario e nel sostegno sociale alla comunità, in questi giorni è in prima linea, non solo per gli interventi di emergenza, il trasporto di pazienti e persone ammalate, ma ora anche per alleviare il peso dei provvedimenti giustamente adottati dal Presidente del Consiglio, che però hanno imposto drastiche limitazioni alla mobilità e ai comportamenti quotidiani, allo scopo di frenare i contagi.

“La Pubblica Assistenza Croce Verde di Reggio Emilia – spiega il Presidente Rolando Landini — organizza a partire da martedì, 31 marzo, il servizio di consegna a domicilio di generi alimentari, medicinali e altri beni di prima necessità. Per accedere al servizio è necessario telefonare al numero 338 6766238, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.30. Contattando i nostri operatori sarà possibile concordare le modalità di consegna, che da parte del personale della Pubblica Assistenza avverrà ovviamente con la dotazione completa dei dispositivi di protezione individuale, mascherina e guanti. Il servizio vuole essere di aiuto in particolare alle persone anziane e con fragilità, particolarmente provate da questa emergenza. Per noi si tratta di un periodo, come è facile comprendere, estremamente impegnativo, ma abbiamo scelto di introdurre questa nuova forma di sostegno alla comunità”.