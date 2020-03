Previsioni meteo Emilia Romagna, domenica 29 marzo

Cielo sereno o poco nuvoloso con qualche addensamento più consistente nel pomeriggio sui rilievi appenninici centro-occidentali, dove non si esclude la possibilità di qualche debole precipitazione. Tendenza ad incremento della nuvolosità di tipo alto e stratificato tra pomeriggio e sera a partire da ovest. Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento, comprese tra 4 e 6 gradi. Massime in ulteriore lieve aumento, con valori compresi tra 18 e 20 gradi nei capoluoghi di pianura interna, qualche grado in meno lungo la fascia costiera. Venti: deboli; inizialmente in prevalenza occidentali, in rotazione da est nel pomeriggio. Mare: poco mosso.