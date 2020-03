Il Porretta Soul festival si aggiudica il premio come miglior documentario al London Independent Film Festival

In un momento molto difficile per il sistema culturale a causa dell’emergenza sanitaria, arriva una buona notizia per il mondo della musica e dell’audiovisivo in Emilia-Romagna: il documentario “A Soul Journey”, si è aggiudicato il premio come miglior documentario al London Independent Film Festival.

Il film di 70 minuti, per la regia è di Marco Della Fonte, (produzione di Alex Di Martino, Graziano Uliani, Marco Della Fonte, Leonardo Alberto Moschetta, Alessandro Paci), propone ritratti intimi delle leggende del Porretta Soul Festival, la rassegna che caratterizza l’estate musicale nella cittadina dell’Appennino bolognese.

Otis Redding, Solomon Burke, Rufus Thomas, Swamp Dogg, Bobby Rush, Chick Rodgers, Spencer e Percy Wiggins – Bernard “Pretty” Purdie, Sugar Pie De Santo, Toni Green… Ogni anno, da oltre 30 anni, alcune delle più grandi “leggende” di Soul e R & B si sono esibite al Porretta Soul Festival, considerato il più prestigioso in Europa per questa musica e sostenuto dall’assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna.

“A Soul Journey” racconta alcuni aspetti della vita, spesso complicata, degli artisti, i loro percorsi artistici, umani ed emotivi che li hanno portati ad esibirsi in una piccola cittadina dell’Appennino tra Bologna e Firenze. Famosa sin dall’antichità per le sue acque termali, Porretta Terme ha avuto una “seconda vita” attraverso il festival, attirando negli anni fans del rhythm & blues da ogni angolo d’Europa.

“E’ una grande soddisfazione- commenta Graziano Uliani, ideatore e direttore artistico del festival da oltre 30 anni- non solo per me, che ne sono molto gratificato, ma per tutto il territorio, per il quale rappresenta uno strumento di promozione incredibile. Questo documentario è anche un mezzo di promozione di artisti, spesso famosi negli anni Sessanta, che ora non hanno mezzi per promuoversi. Dobbiamo inoltre ringraziare il sostegno e la collaborazione della Regione Emilia-Romagna, che attraverso Lepida Tv ha ripreso e trasmesso il festival negli ultimi 15 anni, fornendo materiale di repertorio di qualità. Infine, sono stato io stesso molto sorpreso dai racconti degli artisti fatti al regista Marco Della Fonte, che è riuscito a catturare il vero spirito del Porretta soul Festival”.

“Sono sempre stato appassionato di Soul a R&B– afferma il regista Della Fonte- e ho sempre sognato di girare un film sulle leggende del Soul. Credo che Porretta sia il miglior festival per questo tipo di music, e questo mi ha ispirato a sviluppare un’idea in cui cerco di descrivere le emozioni degli artisti e delle persone di Porretta attraverso una sorta di ritratto dell’umanità”.

Il documentario è stato anche presentato con successo nel gennaio scorso al Palm Springs International Film Festival e grazie a ciò erano già giunte a Porretta le prime prenotazioni alberghiere dagli Stati Uniti, poi disdette a causa dell’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus. Ma il direttore dell’istituto italiano di Cultura presso l’Ambasciata d’Italia a Washington, ha scritto al regista annunciandogli l’interesse di Tony Gittens, direttore del Film Fest DC, di presentare il documentario anche all’interno della programmazione del festival di Washington, dal 23 aprile al 3 maggio.