Reggio Emilia: accordo Confcommercio-Cgil-Cisl-Uil di sostegno al reddito

Davide Massarini, nell’ambito della bilateralità e nella sua qualità di Presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia Reggio Emilia, ha siglato con le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori rappresentate dai segretari provinciali Filcams-CGIL Luca Chierici, Fisascat-Cisl Enrico Gobbi e UilTucs Lorenzo Tollari un Accordo di Sostegno al Reddito in favore delle imprese e dei lavoratori appartenenti al settore Terziario, Distribuzione e Servizi.

L’accordo è già stato recepito dall’Ente Bilaterale Terziario, Distribuzione e Servizi di Reggio Emilia. Il Presidente dell’Ente Bilaterale, Patrizia Pizzetti, precisa che entro il fine settimana saranno disponibili on line sul sito dell’ente www.ebtreggioemilia.it l’accordo siglato dalle parti sociali e la modulistica necessaria all’inoltro delle domande che, al momento, saranno accettate solo mediante l’invio di mail all’indirizzo di posta elettronica info@entebilaterale.re.it.

In particolare il sostegno interverrà esclusivamente, secondo i parametri indicati nel regolamento recepito e nei limiti dei fondi disponibili, in favore delle imprese del settore terziario, distribuzione e servizi in regola da almeno tre anni coi versamenti all’Ente Bilaterale.

Le causali riguardano sia il rimborso della somma anticipata dal datore di lavoro per la parte di integrazione dello stipendio non prevista dagli aiuti messi in campo dal Governo ma prevista nelle nuove causali di sostegno al reddito individuate a livello provinciale, sia il rimborso delle spese sostenute dalle imprese per la sanificazione, l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale e gli investimenti sostenuti per permettere lo svolgimento della prestazione lavorativa da remoto.

Per qualsiasi informazione sarà sufficiente inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica dell’Ente Bilaterale Terziario, Distribuzione e Servizi di Reggio Emilia indicata sopra.