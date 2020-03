Lavori in centro a Fiorano Modenese per una perdita d’acqua

Sono iniziati i lavori in piazza Martiri Partigiani Fioranesi per riparare una perdita alla rete acquedottistica. La perdita si trovava sotto piazza Ciro Menotti, per evitare di rompere la pavimentazione in pietra, è stato deciso di fare un allacciamento ex novo sotto la pavimentazione in asfalto del parcheggio a lato della piazza del Comune.

Completato l’allacciamento provvisorio in esterno per garantire la continuità della fornitura si lavora alla realizzazione dell’allacciamento definitivo.