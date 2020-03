Incendio in una casa colonica a Longara di Calderara

Una casa colonica è stata interessata da un incendio questa mattina in via delle Valli 40, località Longara nel territorio comunale di Calderara di Reno. A bruciare il tetto da cui le fiamme si sono propagate all’intero secondo piano. Le persone all’interno sono uscite e hanno chiamato i soccorsi. Sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre e mezzi, tra cui autoscala e autobotti. I caschi rossi sono riusciti a circoscrivere l’incendio e a spegnere il rogo. Durante le operazioni di bonifica i pompieri hanno assistito gli abitanti della casa per il recupero di alcuni beni. Fortunatamente non si lamentano feriti. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche il 118 e i carabinieri.