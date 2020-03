Bando Cooperazione internazionale, slittano i termini di presentazione

Slitta al 30 giugno il termine di presentazione delle domande per il Bando sulla cooperazione internazionale. La decisione è stata presa ieri dal Cda della Fondazione di Modena in conseguenza del protrarsi dell’emergenza coronavirus. Il bando, frutto dell’accordo tra Comune e Fondazione di Modena, sostiene progetti di cooperazione internazionale promossi da organizzazioni della società civile e da associazioni di volontariato. L’importo complessivo è di 150 mila euro. Le richieste di contributo vanno compilate sulla modulistica disponibile su questo sito, nella sezione dedicata ai bandi. Dopo l’invio del modello on line i moduli vanno stampati, firmati e consegnati agli uffici della Fondazione entro e non oltre 5 giorni dalla data di scadenza.

Possono presentare domanda di contributo le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le cooperative sociali, le imprese sociali. Sono esclusi gli enti con fini di lucro e le imprese di qualsiasi natura, fatta eccezione per: imprese strumentali; cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell’informazione e del tempo libero; imprese sociali e cooperative sociali.