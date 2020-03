Previsioni meteo Emilia Romagna, mercoledì 25 marzo

Cielo irregolarmente nuvoloso con addensamenti più consistenti sui rilievi e fascia pedemontana. Precipitazioni deboli irregolari su aree montane e collinari del settore centro-orientale e area di pianura delle province di Ravenna e Forli’-Rimini: su queste zone la quota neve sarà attorno ai 300-400 metri; non si esclude tuttavia, in quelle aree, la possibilità di qualche fiocco di neve anche in pianura. Temperature: minime attorno ai 3/4 gradi sul centro-ovest (valori intorno a 0 gradi nelle aree di aperta campagna), compresi tra i 5 / 6 gradi lungo la costa. Temperature massime comprese tra 7 e 9 gradi su tutta la regione. Venti: deboli-moderati da nord/nord-est con rinforzi su mare, fascia costiera e rilievi. Mare: molto mosso, agitato al largo.

(Arpae)