Emergenza Covid.19: Acli e Comune di San Benedetto insieme per sostenere psicologicamente i cittadini in difficoltà

L’Acli, insieme alla Federazione Anziani e Pensionati Fap Acli, ha istituito un servizio gratuito di sostegno psicologico a distanza per parlare con le persone sole e affrontare le loro paure in questo momento difficile. Grazie alla collaborazione con il Comune di San Benedetto Val di Sambro il servizio, dopo essere stato avviato con successo nelle scorse settimane a Bologna, si espande verso l’Appenino.

«La situazione inedita che stiamo attraversando ci porta a vivere stati d’animo anche molto penosi, dovuti all’ansia, alla paura, all’isolamento forzato e alla mancanza di relazioni sociali ‘dal vivo’. Per questo abbiamo pensato ad un modo per stare vicini, anche da lontano, alle persone che si sentono in difficoltà a gestire queste emozioni» spiega Filippo Diaco, presidente provinciale delle Acli di Bologna.

Tutti i cittadini e le cittadine del Comune, senza distinzione di età e condizione, che si sentano messi in difficoltà dalle circostanze e dalla solitudine, potranno contattare il numero 0510987719, attivo dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 18. A rispondere sarà un’operatrice a cui si potrà lasciare il proprio recapito per essere entro breve richiamati da una psicologa, specializzata proprio nella gestione di queste emozioni.