Distretto di Montecchio: variazione organizzativa Centri Prelievi

La Direzione del Distretto di Montecchio informa che da martedì 24 marzo sarà di nuovo attivo il Centro Prelievi dell’Ospedale di Montecchio che diventerà unico Punto Prelievi di riferimento per tutto il Distretto di Montecchio, contestualmente chiuderà il Punto Prelievi della Casa della Salute di S. Ilario.

Si ricorda ai cittadini che sono garantiti gli esami con urgenza U e B; esami per pazienti in TAO/NAO; esami per pazienti con esenzione 048 per patologia oncologica; esami per donne in gravidanza; esami per titolazione farmaci e dosaggio farmaci.

La riapertura del Centro Prelievi dell’Ospedale Franchini consentirà di avere a disposizione spazi più ampi, permettendo di gestire al meglio i percorsi di accesso dei cittadini e, allo stesso tempo, di impiegare il personale sanitario in modo più efficiente. Ottimizzare l’impiego del personale consentirà di far convergere i sanitari nelle aree di potenziamento dedicate all’assistenza per l’emergenza COVID-19. Ringraziamo i cittadini per la collaborazione.