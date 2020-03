Contenimento virus, nove persone denunciate durante i controlli dei carabinieri nel Distretto

A Sassuolo e comuni limitrofi, ieri durante le attività di controllo effettuate dai comandi dell’Arma, le persone denunciate per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità sono state 9, una delle quali, un 27enne con precedenti di polizia, a Maranello, è stato sorpreso in giro in via per Fogliano, in possesso due coltelli lunghi 13 e 17 cm., quindi denunciato anche per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.