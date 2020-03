Cersaie è vicino a chi sta affrontando l’emergenza sanitaria. Al lavoro per l’edizione 2020 in autunno.

La salute di ogni individuo e della nostra collettività è da sempre una priorità. In questo momento, il nostro pensiero va alle persone colpite dal Covid 19 e alle loro famiglie, così come la nostra gratitudine va allo straordinario Sistema Sanitario Nazionale ed alla Protezione Civile che stanno affrontando questa fase di emergenza.

Le misure adottate dalle Istituzioni italiane e applicate con convinzione dalla nostra Comunità nazionale sono la strada giusta per contenere la diffusione del virus. Alcuni importanti Paesi ci hanno preceduto e altri ci stanno seguendo su questa strada, con un impegno a livello internazionale senza precedenti, anche per affrontare le conseguenze economiche dell’emergenza.

Ognuno nel proprio lavoro deve portare, per quanto piccolo, il suo contributo a questo gigantesco sforzo collettivo. Cersaie, come ogni anno in questo periodo, registra il tutto esaurito e la preparazione della manifestazione è pienamente impostata. Nel convinto rispetto della normativa vigente, tutti noi di Cersaie, ovviamente anche attraverso il massimo ricorso allo smart working, continuiamo ad impegnarci quotidianamente per l’organizzazione dell’edizione 2020 della manifestazione.

In questo difficile anno, lavoriamo insieme perché Cersaie a Bologna dal 28 settembre al 2 ottobre possa continuare a essere la casa mondiale delle imprese che investono nell’innovazione e nel design. Una manifestazione che quest’anno si arricchisce di una nuova area, il Contract Hall al Padiglione 18, che valorizzerà ulteriormente le relazioni professionali, l’offerta espositiva, le opportunità commerciali, i momenti di interesse.