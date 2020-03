Questa mattina intorno alle 9.30 è stata allertata la centrale operativa del 115 per un incendio a Crespellano, in via Tombarello 1, presso un casolare di campagna, adibito a ricovero di materiale e attrezzature per l’agricoltura. Sul posto i Vigili del fuoco dal distaccamento di Bazzano e dalla centrale di Bologna che hanno lavorato oltre tre ore per spegnere il rogo e mettere in sicurezza lo scenario. Non si segnalano feriti o intossicati.