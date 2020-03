A seguito delle molte segnalazioni ricevute, la Direzione Risorse Umane dell’Ospedale di Sassuolo S.p.A. ritiene doveroso precisare che tutte le informazioni in merito alla ricerca di personale infermieristico sono pubblicate esclusivamente sul sito dell’ospedale, ogni altra fonte di informazioni in merito ad annunci e ricerca di personale è da ritenersi non attendibile.