Nell’ambito dei provvedimenti per il contenimento dell’emergenza Covid-19, è stata pubblicata nell’Albo pretorio del Comune di Reggio Emilia un’ordinanza per la chiusura temporanea dei servizi igienici pubblici situati in piazza Casotti.

La misura, che rimarrà in vigore fino al prossimo 3 aprile, si è resa necessaria poiché i servizi igienici pubblici, per loro stessa natura, potrebbero essere luoghi di possibile diffusione epidemiologica.