Reggio Emilia: deve fare la spesa ma il supermercato ha già chiuso. Agenti della Polizia aiutano un’anziana

Mercoledì sera, personale della Polizia di Stato di Reggio Emilia è intervenuto presso un centro commerciale in viale Gramsci, dove una segnalazione riferiva di una persona anziana affetta da disabilità, la quale non era riuscita a fare la spesa causa la chiusura anticipata del punto vendita.

Anna Maria C., 73 anni residente nelle vicinanze, affetta da malattia debilitante, lamentava agli operatori la mancanza di cibo in casa e la difficoltà di stazionare, in attesa, in fila e in piedi a causa della sua patologia.

Gli agenti, notando un certo avvilimento dell’anziana, le proponevano di accompagnarla presso un mini market ancora aperto per consentirle l’acquisto di prodotti alimentari di urgente bisogno. Effettuati gli acquisti necessari, la donna ringraziava sentitamente gli agenti e rientrava a casa.