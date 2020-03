Emergenza Covid-19: dal gruppo Concorde 1 milione di euro per la sanità del territorio

Dal gruppo Concorde 1 milione di euro a favore di strutture sanitarie del territorio per affrontare l’emergenza in atto. Un aiuto concreto e immediato a chi, con coraggio e dedizione, sta compiendo una lavoro straordinario per tutelare la salute di tutti.

Nel dettaglio:

400.000 euro a favore dell’azienda ospedaliera di Modena (Policlinico e Baggiovara)

200.000 euro alla fondazione Ospedale di Sassuolo

200.000 euro alla Ausl di Modena con priorità Ospedale Pavullo fatta salva altra esigenza sanitaria

200.000 euro a favore del”Ausl di Reggio Emilia Ospedale Santa Maria Nuova.

Il gruppo si riserva di stanziare ulteriori somme per contribuire alla salute e al benessere del territorio.