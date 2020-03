Apprezzamento per la farmacia comunale di Spezzano

In questo periodo di emergenza sanitaria, anche il personale della farmacia comunale di Fiorano Modenese è in prima linea per offrire un servizio essenziale alla cittadinanza, con professionalità e cortesia.

Due caratteristiche molto gradite ai clienti della farmacia di Spezzano, come è emerso dai risultati dell’indagine di customer satisfaction, condotta fine 2019, su un campione di poco meno di un centinaio di utenti, per capire quale sia la qualità del servizio percepita dai clienti, per potere programmare al meglio l’attività e soddisfare le richieste dei cittadini.

Per l’indagine è stato utilizzato lo stesso questionario usato nella rilevazione fatta nel 2018, all’indomani della vendita della farmacia di Fiorano e dell’accorpamento del servizio comunale nella sede di Spezzano, in piazza Falcone e Borsellino, per potere confrontare i risultati nel tempo e vedere l’evolversi del servizio.

Sono state intervistate 88 persone, per lo più donne, aventi un’età superiore ai 65 anni, che frequentano la farmacia comunale da 2 a 4 volte al mese.

L’indagine condotta conferma un livello di soddisfazione dei clienti elevato, soprattutto per quanto riguarda la cortesia e la disponibilità dei farmacisti che forniscono informazioni chiare ed esaustive, ma anche per la riservatezza e i tempi di attesa. Soddisfacenti anche i servizi che la farmacia offre (analisi del sangue, colesterolo, glicemia). Restano graditi i prodotti a marchio della farmacia, che denotano un buon livello di fidelizzazione dei clienti, anche se diminuisce la frequenza di visita. Da migliorare invece il servizio CUP di prenotazione visite e pagamento ticket.

Le richieste di miglioramento dei clienti riguardano la possibilità di un’apertura anticipata al mattino; di specializzare maggiormente i servizi di supporto alla prenotazione e ritiro referenti degli esami ed ampliarne gli orari; di maggiore celerità nella disponibilità dei farmaci non presenti in farmacia richiesti dall’utente.