viciniallefemiglie, attivo da domani il nuovo servizio telefonico di consulenza promosso dal Centro per le famiglie di Reggio

È attivo da domani, giovedì 19 marzo 2020, #viciniallefamiglie, il nuovo servizio telefonico di consulenza organizzato dal Centro per le Famiglie di Reggio Emilia. A fronte dell’emergenza sanitaria in corso, il servizio ha l’obiettivo di ascoltare ed essere vicino a chi si sente solo, a chi è preoccupato e ha bisogno di parlare con qualcuno, alle famiglie che devono riorganizzare la loro quotidianità in un contesto mutato di forzato isolamento sociale.

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13, contattando il numero 0522-456507. Un apposito sportello di accoglienza filtrerà le telefonate in base alle diverse esigenze e richieste, indirizzandole ai consulenti del Centro per le famiglie. Sarà possibile anche fissare un appuntamento telefonico per confrontarsi sulle preoccupazioni e le difficoltà del momento, condividendo idee e strategie per affrontare la situazione, cercare nuovi equilibri famigliari e accompagnare le persone che vivono insieme a riorganizzare la quotidianità famigliare cercando di utilizzare al meglio il tempo libero e il tempo insieme.