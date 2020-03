Ieri pomeriggio i carabinieri della stazione di Serramazzoni hanno denunciato per in ottemperanza dei provvedimenti dell’Autorità, due persone del luogo, di 58 e 60 anni, già note alle Forze di Polizia, le quali, controllate in piazza della Repubblica, si intrattenevano a lungo a parlare, senza un giustificato motivo.