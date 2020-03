Carpi: trovato con cocaina e materiale per il confezionamento, denunciato

Ieri i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Carpi hanno deferito in stato di libertà alla procura della Repubblica un cittadino marocchino trentottenne domiciliato nel carpigiano e già noto alle Forze dell’Ordine. Il reato contestato è quello della detenzione ai fini di cessione di sostanze stupefacenti. Da un controllo su strada dell’uomo, sono stati approfonditi gli accertamenti e perquisita la sua abitazione. Nella camera da letto sono stati trovati 5,5 g di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Sempre a Carpi, ieri sera, verso le ore 18:30, i carabinieri della locale stazione hanno identificato e deferito in stato di libertà per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità in tema di emergenza epidemiologica CODIV-19, tre persone, due cittadini marocchini ed un italiano, rispettivamente di 25, 36 e 43 anni, domiciliati a Carpi, poiché circolavano in quel centro senza alcuna necessità, in violazione del noto DPCM.