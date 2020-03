Coronavirus-Sassuolo, Severi (FI): ‘Dopo la chiusura dei parchi, procedere con l’igienizzazione dei luoghi pubblici a rischio’

“Le prossime settimane saranno le più difficili. Già nei giorni scorsi ho sollecitato il Comune a verificare con Hera la possibilità di procedere, in questa fase di traffico ridotto e di emergenza sanitaria, con il lavaggio e l’igienizzazione e, dove necessario, la sanificazione delle strade e delle aree e arredi pubblici, a maggiore frequentazione. Una operazione che, svolte le adeguate verifiche tecniche, anche diversi esperti hanno dichiarato essere utile per il contrasto alla diffusione del contagio; operazione che oggi andrebbe a rafforzare l’efficacia dell’ultima condivisibile, seppur dolorosa, ordinanza sindacale per la chiusura di parchi e giardini e il divieto di utilizzo delle panchine. Una maggior e cadenzata pulizia delle strade contribuirebbe a migliorare la sicurezza dei cittadini.

Ci era stato risposto che Hera non era attrezzata per svolgere questo tipo di operazione, almeno a livello massivo, anche perché l’ente da coinvolgere per interventi a carattere sanitario e nello specifico della sanificazione, sarebbe l’Ausl. E’ chiaro a tutti che per noi l’interesse è quello di ottenere il risultato. Per questo chiediamo al Comune di attivarsi con gli enti ed i soggetti competenti affinché si proceda in tempi brevi a questa operazione di pulizia, igienizzazione e, se e dove ritenuti opportuni, interventi di sanificazione, soprattutto nei luoghi e arredi pubblici giudicati più a rischio per la diffusione del virus. Sappiamo in queste ore dell’attivazione di tali procedure in diverse aree d’Italia. Il comune si sta muovendo nella giusta direzione, crediamo che una proposta come questa possa rafforzare l’efficacia dell’azione pubblica per la sicurezza della collettività”

(Claudia Severi – Consigliere comunale Sassuolo)