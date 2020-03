Abitcoop: uffici chiusi fino al 25 marzo, è possibile la partecipazione online ai bandi aperti

Per motivi precauzionali la cooperativa di abitazione Abitcoop, nell’ambito dell’impegno collettivo a limitare la diffusione del #coronavirus, ha deciso di chiudere i propri uffici a pubblico e dipendenti da lunedì 16 a mercoledì 25 marzo compresi.

Sul sito web www.abitcoop.it saranno pubblicati tutti gli aggiornamenti; in caso di richieste urgenti soci e cittadini possono scrivere una email a info@abitcoop.it, o telefonare al 329-6889476 dal lunedì al venerdì ore 9-12 e 15-17, un referente Abitcoop cercherà comunque di garantire una risposta.

I bandi attualmente attivi, come spiegato sul sito, subiranno un rinvio delle scadenze, e sarà possibile partecipare anche iscrivendosi online. Si tratta in particolare del Premio di studio Francesco Reggiani – che prevede borse di studio per soci e figli dei soci che hanno conseguito a pieni voti il diploma di laurea nell’ultimo anno accademico – e del bando per 24 alloggi in proprietà nel Residenziale “Parco dei Fiori”, che saranno realizzati attraverso un intervento di riqualificazione dell’area ex bomboloni nelle vicinanze del Parco della Repubblica, tra le vie Salvo D’Acquisto, Giovanni Falcone e Piersanti Mattarella.