A Formigine totale chiusura al pubblico di parchi, giardini  ed aree verdi pubbliche fino al 25/3

Questa mattina (16 marzo) il Sindaco di Formigine Maria Costi ha firmato un’ordinanza per procedere ad una totale chiusura al pubblico di parchi, giardini ed aree verdi pubbliche; vietare l’utilizzo delle panchine, ovunque collocate sul territorio comunale e disciplinare puntualmente le “comprovate esigenze primarie” previste dal Decreto ministeriale dell’8 marzo 2020, relativamente alla gestione quotidiana degli animali domestici. In particolare, i cani potranno essere portati fuori nel raggio di 500 metri dall’abitazione del proprietario ed avendo cura di avere al seguito il materiale per la raccolta delle deiezioni. Resta fermo il divieto di assembramento e l’obbligo di distanza interpersonale (almeno 1 metro).

In caso di mancata ottemperanza agli obblighi dell’ordinanza, si procederà alla denuncia all’Autorità competente per l’accertamento delle responsabilità ai sensi dell’art. 650 del codice penale.

Le misure sono valide dalle ore 20 del 16.03.2020 fino a tutto il 25.03.2020.

L’ordinanza è stata resa pubblica attraverso gli strumenti di comunicazione del Comune, messaggio telefonico e vocale trasmesso dall’auto della Polizia locale.

Afferma il Sindaco Costi: “Nonostante molti cittadini si stiano comportando in maniera molto responsabile, nelle aree pubbliche si formano assembramenti, anche involontari. Non possiamo permetterlo. La Polizia locale continuerà a fare i dovuti controlli. Faccio un appello ai formiginesi affinché escano a fare la spesa uno per nucleo familiare. Ci aspettano giorni duri, ma se rispetteremo le misure di contenimento, ce la faremo!”.