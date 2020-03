I carabinieri denunciato otto persone inottemperanti al divieto di uscire

Nella serata di ieri i carabinieri della compagnia di Carpi, nell’ambito delle attività di controllo sul rispetto delle disposizioni per contenere l’emergenza epidemiologica, hanno deferito alla Procura della Repubblica otto persone.

Quattro cittadini pakistani tutti di età compresa tra i 20 ed i 35 anni, residenti nel carpigiano, che, in giro senza particolari motivi a bordo di un’autovettura, sono rimasti coinvolti in incidente stradale in via Doria, intersezione con via Pascoli.

Gli altri quattro sono stati deferiti dai carabinieri della stazione di Novi di Modena poiché sorpresi all’interno del parco pubblico riuniti ad ascoltare musica ad alto volume, in assembramento.