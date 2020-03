San Felice sul Panaro: attivati numeri telefonici per persone in difficoltà

Emergenza coronavirus: attivati dal Comune di San Felice sul Panaro due numeri telefonici riservati alle persone in difficoltà (come per esempio anziani soli e malati cronici), per la consegna della spesa alimentare, dei farmaci o dei pasti. I recapiti telefonici sono lo 0535/86310 e lo 0535/86320, da lunedì a sabato dalle ore 8.30 alle 14 e lunedì e giovedì dalle ore 15 alle 18. E’ inoltre attiva una segreteria telefonica.

Le segnalazioni verranno prese in carico dalla rete dei Servizi sociali territoriali. Saranno dunque gli assistenti sociali, telefonicamente, a informare i diretti interessati delle modalità di erogazione e di eventuali costi a carico del beneficiario, oltre a valutare l’effettiva necessità dell’intervento, in base al tipo di fragilità della persona e all’assenza o meno di rete famigliare/amicale. Il servizio e la consegna verranno gestiti da Asp, grazie alla rete dei Servizi sociali.

Eventuali casi di persone fragili in isolamento domiciliare verranno invece segnalate al Punto unico di accesso socio sanitario (Puass), che ha funzione di centrale operativa e coordinamento.