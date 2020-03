Iniziativa di ER-GO: 100 SIM per gli studenti privi di connessione a internet

ER.GO, l’ Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori mette a disposizione 100 SIM per gli studenti privi di connessione a internet.

Gli studenti regolarmente iscritti per l’a.a. 2019 /2020 a uno dei quattro Atenei della Regione Emilia Romagna hanno tempo fino al 17 marzo per richiedere la SIM. Un’iniziativa messa in campo per permettere a tutti di partecipare alle attività di didattica online attivate dagli Atenei della Regione Emilia-Romagna, causa emergenza COVID-19.

Le SIM M2M messe a disposizione sono destinate agli studenti senza connessione, idonei alla borsa di studio di ER.GO e/o richiedenti la riduzione dei contributi universitari in base all’ISEE per l’a.a. 2019/2020.

Le SIM consentiranno di gestire il solo traffico dati per 40G mensili, ricaricabili fino a 160G mensili, con oneri a carico di ER.GO e saranno fornite con chiavetta (modem). Saranno distribuite in ordine crescente di ISEE fino ad esaurimento della dotazione per sede, così definita: 56 Bologna e Romagna, 17 Parma, 16 Modena e Reggio Emilia, 11 Ferrara. Le SIM eventualmente non distribuite su una sede, saranno ripartite proporzionalmente tra le altre sedi.

Per maggiori informazioni è necessario consultare il sito www.er-go.it e seguire le istruzioni per la presentazione della domanda, entro il 17 marzo.