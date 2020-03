In comune a Modena uffici e servizi al lavoro con nuove modalità

Per la tutela della salute dei cittadini e degli operatori, gli uffici comunali cambiano le modalità di lavoro per continuare a offrire ai modenesi i servizi necessari per telefono, via mail e attraverso collegamenti on line, quando è possibile, per ridurre al massimo spostamenti e contatti tra le persone.

In alcuni casi si tratterà di rispondere alle domande dei cittadini, invece che di persona, per telefono o per mail, come nel caso dell’Ufficio relazioni con il pubblico, in altri ci potranno essere veri e propri appuntamenti via Skype che permettono di tenere attivo un servizio di consulenza come l’Help desk sui progetti di mobilità europea per gli insegnanti e per i giovani attivato del Centro Europe Direct. Alcuni uffici, come il Suap, ricevono solo su appuntamento, mentre in altri casi, come per esempio le domande per bonus gas, luce e acqua, maternità 2019 e family card o la richiesta di contributo per il bando Sport oltre la crisi, la documentazione necessaria può essere inviata via mail, così come sarà privilegiata la possibilità di iscrizione on line per i servizi educativi e scolastici. L’ufficio di informazione e accoglienza turistica continua la sua attività, per quando l’emergenza sarà superata, anche tramite i Social mentre gli operatori degli istituti culturali cittadini, musei e biblioteche, stanno progettando nuove modalità di fruizione dei patrimoni.

Nel dettaglio:

Ufficio relazioni con il pubblico e Informagiovani

Attivo tramite telefono, al numero 059 203 12, lunedì e giovedì dalle 9 alle 18.30; martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13.

Gli operatori rispondono anche alla mail piazzagrande@comune.modena.it

Servizi demografici di via Santi 40

Accesso garantito solo per denunce di nascita, morte e autorizzazioni al seppellimento. Confermati gli appuntamenti di conferma divorzio con accordo già stipulato.

Il rilascio della carta di identità CIE e la consegna per chi l’aveva già chiesta nei giorni precedenti, è possibile solo nel caso in cui la persona non sia in possesso di altri documenti.

È possibile consegnare i tesserini di caccia da rinnovare entro il 31 marzo.

Sono chiusi gli sportelli anagrafici presso i Quartieri.

Ufficio informafamiglie

Le domande per bonus gas, luce e acqua, maternità 2019 e family card possono essere inviate per mail (centro.famiglie@comune.modena.it) o per fax (059 203 3338).

Per informazioni: tel 059 203 3614; www.comune.modena/genitori-a-modena

Poli sociali territoriali

Ricevono solo su appuntamento per richieste urgenti

Polo 1: piazzale Redecocca 1 – tel. 059 203 3620

Polo 2: via Morandi 54 – tel. 059 203 3999

Polo 3: via Viterbo 74 – tel. 059 203 4300

Polo 4: via Newton 150b – tel. 059 203 4000

Centro Europe Direct

Gli operatori forniscono informazioni alla mail europedirect@comune.modena.it

Attivi on line i servizi Help desk scuola Erasmus+ e Help desk giovani (informazioni scrivendo alla mail del Centro)

Memo-Multicentro educativo Modena Sergio Neri

Il centro è chiuso ma gli operatori rispondono alle richieste degli utenti per telefono (059 203 4311) o mail (memo@comune.modena.it).

Ufficio Sport

Le domande per accedere al bando “Lo sport oltre la crisi”, per le quali c’è tempo fino al 6 aprile, possono essere presentate solo via mail (servizi.sportivi@comune.modena.it) o fax (al numero 059 203 2858).

Canile intercomunale

La struttura di via Nonantolana 1219 è aperta solo per la riconsegna dei cani di proprietà. Per informazioni: 059 863 5178; canile@comune.modena.it

Gattile comunale

La struttura di strada Pomposiana 315 è aperta solo per la riconsegna dei gatti di proprietà. Per informazioni: 059 214 114 – 059 358014; stregattara@gmail.com

Urp dei Quartieri

Gli sportelli sono chiusi ma contattabili via telefono e per e-mail

Quartiere 1: 059 203 4194; quartiere1@comune.modena.it

Quartiere 2: 059 203 4150; quartiere2@comune.modena.it

Quartiere 3: 059 203 4200; quartiere3@comune.modena.it

Quartiere 4: 059 203 4030; quartiere4@comune.modena.it

Centro stranieri

Il centro riceve solo su appuntamento da fissare al telefono (059 203 3411) o vai mail (uapcs@comune.modena.it).

Ufficio sosta e Ufficio autorizzazioni Ztl

L’Ufficio Sosta e l’Ufficio autorizzazioni Ztl e rilascio autorizzazioni disabili sono chiusi al pubblico fino al 25 marzo.

È possibile rinnovare i permessi Ztl verdi e ottenere il rilascio/rinnovo dei permessi per residenti nelle zone margini e gli abbonamenti lavoratori attraverso il portale di Modena parcheggi (https://pass.modenaparcheggi.it/MODENA).

Se non è possibile accedere al portale, si può concordare un appuntamento scrivendo alla mail ufficiososta@modenaparcheggi.it

Il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni per l’accesso alla Ztl e delle autorizzazioni per i disabili possono essere richiesti via mail (infoztl@modenaparcheggi.it)

Allo stesso indirizzo si potrà scrivere per fissare un appuntamento nei soli casi di comprovata necessità e qualora, per il tipo di pratica da effettuare, sia necessario recarsi fisicamente presso gli uffici.

Polizia Locale

Gli uffici ricevono il pubblico solo su appuntamento da concordare per telefono o per mail.

Per gli appuntamenti e per informazioni nei diversi uffici:

Polizia giudiziaria: 059 203 3727; pm.poliziagiudiziaria@comune.modena.it

Contact Center: 059 203 3706; vigili.salaoperativa@comune.modena.it

Infortunistica Stradale: 059 203 3901 vigilisinistri@comune.modena.it

Ufficio Sanzioni: 059 303 3917; ufficio.sanzioni@comune.modena.it

Sede distaccata centro storico viale Molza: 059 203 3181; cassa.polmun.c1@comune.modena.it

Ufficio Politiche per la legalità e le sicurezze: mosicura@comune.modena.it

Ufficio Protocollo generale

L’ufficio riceve solo su appuntamento.

Telefono: 059 203 2414 – 059 203 2413 – 059 203 2663

Orari: lunedì e giovedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18; martedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle13.

Suap – Sportello unico attività produttive

L’ufficio riceve solo su appuntamento da fissare per telefono al numero 059 203 2555 o via mail (infosuap@comune.modena.it)

Orari: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle10.30; il lunedì e il giovedì anche dalle 14.30 alle17.30.

Sue – Sportello unico edilizia

Riceve solo su appuntamento da concordare per telefono (al numero 059 203 3600) o per mail (sportello.edilizia@comune.modena.it)

Orari: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle10.30; il lunedì e il giovedì anche dalle 14.30 alle17.30.

Settore Pianificazione territoriale

La segreteria per il ricevimento delle domande di contributo barriere architettoniche riceve solo su appuntamento da concordare per telefono (059 203 2253 – 059 203 2256 – 059 203 2203) o mail (pianificazione.territoriale@comune.modena.it).

L’ufficio per la gestione Peep riceve solo su appuntamento da concordare per telefono (059 203 2208 – 059 203 2041) o mail (roberto.falcone@comune.modena.it; luigi.maietta@comune.modena.it).

Ufficio tributi

Gli uffici Imu/Tasi e Tosap permanente di via Santi n. 40 sono chiusi. In caso di necessità è possibile inviare una mail (tributi@comune.modena.it) o telefonare ai numeri 059203 2358 – 203 2345.

L’ufficio Affissioni, Imposta comunale sulla pubblicità e Passi carrabili di via Ungaretti 20, effettua orario ridotto dalle 9 alle 13 fino al 25/03/2020. Potrà accedere agli uffici una persona per volta. Vengono garantite le affissioni istituzionali e le epigrafi funebri.

Contatti: mail ica.modena@icatributi.it; telefono: 059 395 814

Ufficio Patrimonio

Le richieste per le pratiche possono essere inoltrate online

Per contatti: ufficio Assicurazioni: 059 203 2498 – 203 2968, e-mail ufficio.assicurazioni@comune.modena.it

Ufficio Riscatti Peep: 059 203 2366 – 203 2207, e-mail riscatto.peep@comune.modena.it

Ufficio Segreteria: tel. 059 203 2695, e-mail silvia.crescimanno@comune.modena.it

Ufficio oggetti rinvenuti

L’ufficio di via del Murazzo 117 riceve solo su appuntamento da concordare per telefono (059 203 3247) o via mail (oggettirinvenuti@comune.modena.it).

Iat – Ufficio informazioni e accoglienza turistica

Informazioni via telefono dal lunedì al sabato dalle 9 alle 18 al numero 059 203 2660; e-mail (info@visitmodena.it) e sui canali social (www.facebook.com/visitmodena)

Bagni pubblici

Orari in vigore fino al 3 aprile:

piazza XX Settembre: tutti i giorni dalle 8 alle 17;

Giardino ducale Estense: tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17;

Bagni e docce al parco Novi Sad: da lunedì a sabato, dalle 8 alle 12;

Stazione autolinee: da lunedì a sabato dalle 7.30 alle 18.30; domenica e festivi dalle 8.30 alle 12.30.