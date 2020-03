Emergenza Covid-19: alcuni aggiornamenti dall’Azienda USL di Reggio Emilia

Alcuni aggiornamenti: per far fronte all’emergenza da COVID 19 l’attività libero professionale è temporaneamente bloccata al pari di tutta l’attività programmata istituzionale, mentre sono garantite le urgenze e le urgenze differibili, oltre naturalmente quelle necessarie alla continuità di cura in pazienti cronici (tra cui oncologici).

I cittadini interessati dalla cancellazione di una prestazione ricevono un sms sul cellulare o una chiamata a casa. Per ogni informazione si invita a chiamare il numero 0522 296555 dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 17:00 e il sabato dalle 7:30 alle 13:00. Chi lo desidera può riprenotare a partire da maggio.

I centri prelievi eseguono esclusivamente:

esami per pazienti in TAO e NAO;

esami con urgenza U o B;

esami per pazienti con esenzione “048” indicativo per patologia oncologica;

esami per donne in gravidanza;

titolazione e dosaggio di farmaci.

In caso di necessità di ricette, ricordiamo l’importanza di contattare sempre al telefono il medico di medicina generale, pediatra di libera scelta, Servizio di Continuità Assistenziale. Dopo che il medico ha compilato la ricetta elettronica, chi ha attivato il Fascicolo Sanitario Elettronico potrà ritirare il farmaco mostrando al farmacista il codice a barre della ricetta tramite il telefono o il tablet. A chi non ha ancora attivato il Fascicolo Sanitario Elettronico, il medico può comunicare il codice identificativo della ricetta elettronica, che consentirà al farmacista di consegnare il farmaco prescritto.

In caso di febbre o tosse bisogna contattare al telefono il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta o il medico del Servizio di Continuità assistenziale. Sarà il medico, in accordo con il Servizio di Igiene Pubblica, a valutare l’opportunità del tampone. In caso di dubbi è possibile contattare il numero 0522 339000 da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.30, il sabato dalle 8.30 alle 12.30.

L’attività della Commissione patenti è sospesa.

Per informazioni telefoniche: dal lunedì al sabato 8,30 -12,30 tel. 0522 335732 – 0522 335727

E’ sospesa anche l’attività di ricevimento al pubblico dell’Ufficio Invalidi Civili

Per informazioni telefoniche

Sede di Reggio Emilia

Tel. 0522 335721 – da lunedì a sabato 8.30-12.30

Sede di Castelnovo ne’ Monti

Tel. 0522 617347 – da lunedì a venerdì 9.00-12.30 sabato 9.00-12.00

Sede di Correggio

Tel. 0522 630498 – da lunedì a venerdì 9.00-12.30 sabato 9.00-12.00

Sede di Guastalla

Tel. 0522 837606 – da lunedì a venerdì 9.00-12.30 | sabato 9.00-12.00

Sede di Montecchio Emilia

Tel. 0522 860162 – da lunedì a venerdì 9.00-12.30|sabato 9.00-12.00

Sede di Scandiano

Tel. 0522 850336 – mercoledì e venerdì 8.30-12.00

Ricordiamo inoltre che in questa fase le visite negli ospedali sono fortemente sconsigliate e devono essere concordate con il responsabile medico /infermieristico. La stessa norma vale per le visite alle strutture per anziani.

Si ricorda infine che le precauzioni di pulizia ambientale (con comuni detergenti a base di cloro) riguardano solo quelle superfici che vengono frequentemente toccate con le mani e che potrebbero contaminare. Al momento non sono richieste, né previste disinfezioni ambientali e misure di sanificazione di strade, verde pubblico, etc.

Per quanto riguarda le mascherine, l’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossarle solo se si sospetta di aver contratto il nuovo Coronavirus e in presenza di sintomi quali tosse o starnuti o se si accudisce una persona con sospetta infezione da nuovo Coronavirus. L’uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani. Infatti, è possibile che l’uso delle mascherine possa addirittura aumentare il rischio di infezione a causa di un falso senso di sicurezza e di un maggiore contatto tra mani, bocca e occhi. Non è utile indossare più mascherine sovrapposte. L’uso razionale delle mascherine è importante per evitare inutili sprechi di risorse preziose.