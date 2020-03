Emergenza Coronavirus: il sindaco di Mirandola intervistato dall’emittente televisiva franco-tedesca Arte.Tv

Oggi pomeriggio il sindaco di Mirandola Alberto Greco è stato intervistato dall’emittente televisiva franco-tedesca Arte.Tv. Sotto la lente, il Distretto biomedicale di fronte all’emergenza Coronavirus. Il sindaco ha ribadito l’importanza produttiva del distretto in un momento così particolare. E di conseguenza la necessità, da parte di tutti, del rispetto delle regole per il contenimento della diffusione del COVID-19.

“E’ fondamentale per i cittadini restare a casa ed evitare gli spostamenti”, ha sottolineato. Riconoscendo il prezioso quanto fondamentale lavoro svolto fino ad oggi, da tutto il personale medico ed infermieristico, come pure delle Forze dell’Ordine, Polizia Locale in testa, impegnate sul territorio nei controlli.