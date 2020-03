Al Teatro Duse biglietteria chiusa sino al 3 aprile

In seguito alle misure stabilite dal Governo per il contenimento del diffondersi del Coronavirus, il Teatro Duse di Bologna comunica la chiusura della propria biglietteria (via Cartoleria, 42) fino al 3 aprile 2020, salvo eventuali ulteriori provvedimenti dell’autorità competente. Per maggiori informazioni al pubblico, resta operativo dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.00 alle 19.00, il numero di telefono 051 231836. Resta, inoltre, sempre attivo l’indirizzo e-mail della biglietteria: biglietteria@teatroduse.it.

La Direzione Artistica è al lavoro per definire, con la massima tempestività, le necessarie modifiche al calendario della Stagione 2019/2020. Non appena possibile, il Teatro Duse comunicherà tutte le informazioni al pubblico, anche sul sito teatroduse.it e su propri canali social.