Nuova fermata per gli autobus nel centro di Castelnovo vicino all’Ospedale Sant’Anna

A partire da domani, venerdì 13 marzo, le linee di trasporto pubblico urbano vedranno a Castelnovo capoluogo l’attivazione di una nuova fermata. La nuova fermata sarà in viale Enzo Bagnoli, vicina alla rotatoria dell’Ospedale Sant’Anna, all’altezza del civico n.2 (in corrispondenza del negozio di autoricambi).

La fermata sostituisce quella che fino a oggi è attiva in corrispondenza dell’ex discoteca Edelweiss. La scelta è stata concordata tra il Comune di Castelnovo, Seta e l’Agenzia provinciale della Mobilità, per avere una fermata più vicina all’Ospedale Sant’Anna: la richiesta era stata avanzata dal Comune nei mesi scorsi ed ora è arrivato il nulla osta da parte di Anas, Ente competente in quanto si tratta del tratto urbano della Statale 63.