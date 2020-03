Il PD di Sassuolo attacca Menani su quanto apparso ieri sulle pagine social del comune

Le immagini e le parole di ieri sera utilizzate sui canali social ufficiali del Comune di Sassuolo sono inaccettabili e pongono nuovamente la nostra città in pessima luce a livello nazionale.

Stiamo attraversando una fase emergenziale e storica che sarà ricordata per decenni ed è premura della istituzioni affrontare questa situazione con serietà e rigore. Bisognerebbe appellarsi alla Costituzione italiana, al buonsenso dei nostri concittadini e seguire le indicazioni del Governo che a sua volta sta seguendo le direttive di medici e scienziati, i quali sono i veri eroi in questo periodo buio, tanto da aver avuto il plauso dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Il ruolo di Sindaco è fondamentale, perché dovrebbe essere un faro per tutti senza nessuna distinzione, ma capiamo che non tutti ne sono all’altezza.

Come PD Sassolese riteniamo deplorevole l’uso personale delle istituzioni laiche per affidare le sorti della Città alla Vergine Maria. La religione, qualsiasi religione, è un fattore importante per molti di noi, ma è un elemento personale e non è rispettoso usarlo come mezzo propagandistico.

Riteniamo da irresponsabili esporsi in atteggiamenti in palese violazione delle norme e delle prescrizioni tese a salvaguardare la salute pubblica. Sarebbe bene che si seguisse l’esempio di altri personaggi pubblici che invitano a rimanere a casa per proteggere sé stessi e i propri cari, che aggiornano continuamente sulle nuove disposizioni e fanno pubblicità progresso per le buone abitudini sanitarie.

Nessuno è sopra la legge.

Invitiamo il Sindaco Menani a tornare alle responsabilità per cui è stato eletto e a chiedere scusa pubblicamente dell’accaduto, affinché la politica e le istituzioni possano essere un esempio ed un riferimento e non la barzelletta in questo periodo di crisi.