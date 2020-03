Aeroporto Marconi Bologna: modifica al Calendario degli eventi societari per l’esercizio 2020

Il Consiglio di Amministrazione di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A., riunitosi in data odierna, ha deliberato la modifica delle date di taluni eventi del Calendario Finanziario 2020 in relazione all’impatto globale derivante della pandemia COVID-19.

In particolare, la riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del Progetto di Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019 si terrà in data 30 marzo 2020 e viene prevista una seconda convocazione dell’Assemblea degli Azionisti in data 25 maggio 2020.

Di seguito il Calendario Finanziario 2020 modificato sulla base di quanto sopra.

Calendario degli eventi societari per l’esercizio 2020

Riunioni Consiglio di Amministrazione

30 marzo 2020 – Riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del Progetto di Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019

15 maggio 2020 – Riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del Resoconto Intermedio di gestione al 31 marzo 2020

7 settembre 2020 – Riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2020

13 novembre 2020 – Riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del Resoconto Intermedio di gestione al 30 settembre 2020 Assemblea annuale degli Azionisti

27 aprile 2020 e 25 maggio 2020 – Riunione dell’Assemblea degli Azionisti chiamata – rispettivamente, in prima ed in seconda convocazione – a deliberare circa l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, nonché sulla destinazione degli utili

La Società comunica di avvalersi dell’esonero dalla pubblicazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 dicembre 2019, ai sensi dell’art. 2.2.3, comma 3, lett. a), Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A.; pertanto la Società renderà disponibile il progetto di bilancio d’esercizio e consolidato, entro 90 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Eventuali modifiche alle date sopra indicate saranno comunicate tempestivamente.

In occasione della diffusione dei dati contabili di periodo sono previste conference call per la presentazione dei risultati alla comunità finanziaria secondo tempi e modalità che saranno resi noti non appena definiti.

Aggiornamento sull’andamento voli

Per effetto delle ulteriori cancellazioni di collegamenti da parte dei vettori, sulle base delle informazioni ad oggi disponibili, per il mese di marzo è prevedibile una riduzione dei movimenti intorno al 60% rispetto al 2019. In particolare, nelle ultime due settimane di marzo la contrazione dei movimenti, con un operativo di circa 60 voli settimanali, potrebbe attestarsi intorno al 95% rispetto alla programmazione dello stesso periodo. Ulteriori aggiornamenti in relazione al puntuale andamento del traffico nella seconda settimana di marzo verranno comunicati in data 16 marzo 2020.