In riferimento alla rivolta di domenica 8 marzo nel Carcere di Sant’Anna a Modena si precisa uno dei detenuti ricoverato in Terapia Intensiva al Policlinico di Modena è stato dimesso e trasferito in carcere. Rimangono stazionarie le condizioni degli altri detenuti ricoverati in terapia intensiva: 1 al Policlinico, 3 all’Ospedale Civile e 1 all’Ospedale di Carpi. La loro prognosi resta riservata.