Carpi, numero unico per farsi portare a casa spesa e farmaci

In questo momento in cui le istituzioni hanno chiesto a tutti il senso di responsabilità di rimanere a casa, soprattutto le fasce più fragili come gli anziani, abbiamo ritenuto importante attivare un coordinamento per far arrivare al domicilio i farmaci e la spesa che sono le esigenze più importanti che vanno soddisfatte.

Per sostenere questo obiettivo abbiamo chiesto la disponibilità di utilizzo del numero unico che abbiamo recente attivato per il trasporto sociale per raccogliere le richieste che andranno poi evase dalle associazioni di volontariato e dalla protezione civile in modo gratuito.

Il numero da contattare è 059/4728738 ed attivo dalle 8 alle 20 su tutto il territorio dell’unione a partire da giovedì 12 marzo.

A questo numero si aggiunge anche il numero diretto delle farmacie comunali di Carpi 800.688831 per la consegna dei farmaci (per trasporto solo su Carpi) a cui si aggiungeranno a breve altre modalità di contatto informatizzato (app dedicata) a disposizione del cittadino.

Ringraziamo le associazioni di categoria e le associazioni di volontariato che si sono rese disponibili a realizzare il progetto per sostenere i cittadini in questo momento di oggettiva difficoltà. Hanno dato la loro disponibilità croce rossa, croce blu, agesci, e altre associazioni che fanno riferimento alla Fondazione Casa del Volontariato, cui si potranno aggiungere anche ulteriori associazioni interessate.