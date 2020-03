Carpi, Bilancio comunale: al via l’iter per l’approvazione

Il Comune di Carpi, inizia questa sera il percorso di approvazione del bilancio di previsione, bilancio che in una situazione di emergenza coronavirus che ha colpito la nostra comunità, deve necessariamente rivedere l’aumento della fiscalità prevista.

Il Sindaco Alberto Bellelli, ha dichiarato che “la giunta sta lavorando alla presentazione di un emendamento che oltre ad azzerare per l’anno in corso l’aumento irpef inserito, prova a mettere a disposizioni risorse di parte corrente da utilizzare per sostenere i soggetti che maggiormente risentiranno degli effetti che questa emergenza sanitaria ha determinato”.

La giunta comunale ha apprezzato che la Regione si sia mossa in tempi rapidi stanziando i primi 38 milioni di € per rafforzare gli ammortizzatori sociali, che potranno ridurre gli impatti negativi su lavoratori e imprese.

Siamo consapevoli che non saranno sufficienti e che non si può ancora determinare con chiarezza quale sarà l’effetto del coronavirus sull’economia italiana , così come su quella europea e mondiale.

Concordiamo col governo , che la prima misura economica da perseguire è il contenimento dell’epidemia, ma le misure di contenimento adottate hanno impattato su attività economiche in un territorio di rilevanza per l’economia italiana . Per questo gli interventi di politica economica che il governo sta definendo dovranno essere vigorosi, e commisurati alle esigenze dei singoli territori.

Ciò detto l’assessore al Bilancio Mariella Lugli auspica che “nel percorso di approvazione del bilancio, di trovare la massima collaborazione di tutti i gruppi consigliari poiché è il momento di rimanere uniti, con uno sforzo comune contro la crisi”.