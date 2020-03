INRETE Distribuzione Energia: lavori sulla rete gas in via Aggiunti a Modena

Il pronto intervento gas di INRETE Distribuzione Energia, la società del Gruppo Hera che gestisce l’attività di distribuzione del gas naturale e dell’energia elettrica, è al lavoro da questa mattina a Modena, in via Aggiunti, per svolgere accertamenti sulla rete gas.

I lavori, che dovrebbero concludersi entro domani sera, salvo imprevisti, hanno richiesto modifiche alla viabilità: la chiusura temporanea della strada al traffico veicolare, residenti esclusi. Non sono previste interruzioni del servizio.