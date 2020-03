Emergenza sanitaria: in Cgil accesso solo su appuntamento

Causa emergenza sanitaria da Covid 19 e in coerenza con i contenuti del Dpcm 8 marzo 2020 per contenere la diffusione del virus, la segreteria provinciale della Cgil di Modena al fine di garantire la sicurezza dei propri collaboratori e collaboratrici, nonché degli utenti che si rivolgono alle proprie sedi, ha deciso la chiusura degli uffici il sabato mattina sia a Modena città che in tutto il territorio provinciale sino al 4 aprile 2020 compreso.

Inoltre, l’accesso alle sedi è solo su appuntamento telefonico preventivo. Non è possibile l’accesso libero, senza aver prima telefonato. Anche negli appuntamenti sarà data priorità alle pratiche non differibili.

I numeri di telefono sono reperibili sul sito http://www.cgilmodena.it/territorio/.

Si invita a telefonare sempre nelle sedi principali (Modena, Carpi, Castelfranco, Mirandola, Pavullo, Sassuolo, Vignola), dove è garantita la presenza di operatori e funzionari della Cgil.

La segreteria Cgil ritiene che questa modalità di accesso agli uffici risponda agli obiettivi del Dpcm 8 marzo 2020, per consentire solo gli spostamenti effettivamente necessari.