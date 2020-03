Coronavirus: Telefono Azzurro e Future Education Modena lanciano la sfida ai ragazzi delle scuole secondarie

Spiegare ai più piccoli come affrontare il Coronavirus con pillole informative realizzate dai ragazzi più grandi: questa la sfida lanciata da Telefono Azzurro e Future Education Modena, nell’ambito del progetto Coronavirus. Impariamo ad informarci. Ad essere coinvolti sono tutti gli studenti delle scuole secondarie che, con l’obiettivo di fronteggiare le difficoltà che i ragazzi stanno incontrando nel vivere una situazione di emergenza, sono chiamati a dialogare – con il supporto dei loro docenti – con i bambini per costruire un messaggio di vicinanza e collaborazione che coinvolge tutti.

L’iniziativa si inserisce nel progetto di home schooling, che arricchisce l’offerta di strumenti per la didattica online già in uso in molte realtà scolastiche.

Come realizzare le pillole informative

Le pillole informative dovranno contenere le informazioni e consigli sul Coronavirus. Come prima cosa, i ragazzi dovranno cercare informazioni attendibili e certificate sul Virus; poi dovranno organizzarle e tradurle in un linguaggio adatto ai bambini delle elementari, utilizzando il decalogo di Telefono Azzurro*. Infine dovranno produrre un vero e proprio video, partecipando ad un contest con i loro coetanei.

Una volta realizzato il video, i ragazzi potranno partecipare alla sfida con due appuntamenti online per Questions & Answers, che si terranno mercoledì 11 e venerdì 13 marzo alle ore 15.00 a questo indirizzo: www.fem.digital/scuola/coronavirus-impariamo-ad-informarci/

Il mondo digitale come preziosa risorsa

In questo delicato momento di difficoltà il progetto Coronavirus. Impariamo ad informarci rappresenta il primo passo che Telefono Azzurro compie per dimostrare, ancora una volta, che il mondo digitale è una preziosa risorsa per garantire a bambini e adolescenti la possibilità di continuare ad apprendere competenze importanti (come la cittadinanza digitale).

Infatti, alla fine del percorso d’apprendimento, gli studenti avranno migliorato le loro capacità di ricerca e analisi dei contenuti presenti in Rete e sviluppato una sensibilità verso la ricerca di informazioni online dedicate alla propria salute fisica e mentale. Inoltre i ragazzi avranno messo alla prova le proprie capacità di mentoring verso i più piccoli anche online.

Il Decalogo di Telefono Azzurro