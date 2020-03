Al via a Castelfranco Emilia una nuova iniziativa per contattare direttamente il Sindaco

Si potrebbe scherzosamente ribattezzare “Citofonare Gargano” l’iniziativa presa dal primo cittadino di Castelfranco Emilia Giovanni Gargano, una sorta di citofono virtuale dove, attraverso un semplice link, chi ne avesse bisogno potrà prenotarsi e successivamente collegarsi via computer direttamente con il Sindaco, ovviamente per situazioni e casi di reale necessità.

«In questo momento difficile, senza precedenti, e alla luce delle nuove restrizioni prese per contrastare il più efficacemente possibile la diffusione del Coronavirus Covid19, comprese evidentemente le limitazioni di accesso alla sede del Comune – ha dichiarato Gargano – ho deciso di essere ugualmente e come sempre a fianco ai miei cittadini. Di qui la decisione di attivare questo “citofono” particolare dove chi lo desidera può contattarmi, prenotarsi e interfacciarsi, seppur “solo” attraverso un computer o uno smartphone, direttamente con me. Da sempre, e chi mi conosce lo sa, sono in prima linea, in strada, in mezzo ai miei concittadini, così come la porta del mio ufficio è sempre stata aperta. Ora però tutti, nessuno escluso, dobbiamo applicare delle limitazioni, nelle nostre abitudini e nella nostra quotidianità. Fortunatamente la tecnologia ci aiuta e quindi, per tutti i cittadini che avessero bisogno di parlarmi per questioni, sia chiaro, concretamente urgenti, io ci sono, così come tutta la struttura comunale, che non si è mai fermata un attimo. Colgo infatti l’occasione – ha aggiunto – per ricordare che i nostri uffici sono tutti operativi, ma per ogni esigenza bisogna prima contattare telefonicamente o via mail il Comune attraverso i numeri che abbiamo pubblicato sul sito e sulle nostre pagine ufficiali di Facebook».

Questo, quindi, il link dove chi lo desidera, può prenotarsi: http://bit.ly/videosindaco