Agli arresti domiciliari violenta ragazza e la deruba di denaro. Arrestato

I Carabinieri nella tarda sera dell’8 marzo 2020 hanno tratto in arresto a Fiorano un cittadino straniero, già sottoposto agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, responsabile di rapina e violenza sessuale.

L’uomo, dopo aver ricevuto nell’abitazione una ragazza per avere dei rapporti sessuali, al rifiuto della stessa non essendosi accordati sul prezzo, le usava violenza sessuale percuotendola e rapinandola della somma di 130 € custodita nella sua borsa.

La ragazza pur riuscendo a scappare dalla casa è stata inseguita. Le urla hanno attirato l’attenzione dei condomini che hanno avvertito i Carabinieri che, immediatamente giunti sul posto, hanno arrestato l’uomo. La ragazza si è recata al pronto soccorso per le cure mediche del caso. Oggi l’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato tradotta in carcere.