Rivolta al Sant’Anna: sale a sei il numero dei morti

Sono complessivamente sei i detenuti del carcere di Modena morti. Tre nello stesso penitenziario modenese ed altri tre dopo i trasferimenti in altre strutture carcerarie: a Parma, Alessandria e Verona. Lo si apprende da fonti dell’amministrazione penitenziaria. Attualmente quasi tutti i detenuti sono stati trasferiti in altre strutture; l’istituto penitenziario ha avuto danni molto significativi.

Quattro detenuti sono in prognosi riservata. I feriti in totale sono 18: lesioni lievi anche per tre guardie e sette sanitari. La Procura di Modena ha aperto un’inchiesta per resistenza a pubblico ufficiale e violenza privata.