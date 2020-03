In tribunale con coltello, bloccato e denunciato a Reggio Emilia

Ieri mattina, un 68enne di Reggio Emilia che si stavano recando in Tribunale, è stato fermato all’ingresso dagli addetti al controllo, immediatamente dopo che i segnali di allarme avevano cominciato a squillare. Sono subito intervenuti i carabinieri della stazione di Reggio Emilia Santa Croce. Nella tasca della giacca del 68enne reggiano è stato trovato un coltello di 23 cm di cui 10 di lama. Con l’accusa di porto abusivo d’arma i carabinieri della stazione di Reggio Emilia Santa Croce hanno quindi denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale l’uomo, residente in città, sequestrandogli il coltello in suo possesso. E’ successo l’altra mattina all’interno dello Palazzo di Giustizia di Via Paterlini a in città.