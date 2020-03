Festa della donna, la Provincia di Reggio Emilia la celebra sui social

La Provincia e le Consigliere di parità di Reggio Emilia celebreranno domenica, in maniera doppiamente (e inevitabilmente) particolare, la Giornata internazionale dei diritti della donna. Lo faranno in maniera colta e al tempo stesso leggera, seria e al tempo stesso ironica, grazie all’attrice ed autrice Erika Renai, che ha dato la propria disponibilità alla consigliera di parità Maria Mondelli per proporre un momento di riflessione sulle discriminazioni e sulle molestie in ambito lavorativo di cui le donne sono ancora oggi, purtroppo, vittime. E lo faranno attraverso uno strumento in realtà comunissimo, ma abbastanza inedito per questo genere di eventi.

“Insieme alle Consigliere di parità e alla consigliera provinciale delegata alle Pari opportunità Claudia Auguzzoli avevamo programmato, per il 13 marzo, un momento pubblico per celebrare anche con i nostri dipendenti, insieme a Erika Renai, la Festa della donna, un evento al quale dobbiamo ovviamente rinunciare – spiega il presidente della Provincia di Reggio Emilia – Abbiamo quindi deciso, sempre grazie alla disponibilità dell’attrice, di utilizzare i social per riaffermare comunque l’importanza della parità di genere ed il valore del ruolo delle donne nelle nostre comunità”.

Alle 10 di domenica 8 marzo, sulla pagina Facebook della Provincia di Reggio Emilia (@ProvinciadiRE), sarà dunque caricato un video nel quale Erika Renai reciterà un testo da lei stesso scritto: “Impersonando la moglie di Dante, con un approccio anche ironico, Erika ci permetterà di celebrare la Festa della donna e di ricordare l’impegno di Provincia e Consigliere di parità nel far fronte a situazioni, purtroppo ancora diffuse, di discriminazione nei confronti delle donne”, spiegano le consigliere di parità Maria Mondelli e Francesca Bonomo.

“Attraverso il canale social della Provincia cercheremo dunque di condividere con il maggior numero di reggiani questa importante giornata che celebra tutte le donne, per ribadire l’impegno della nostra comunità nel contrastare ogni forma di discriminazione e di violenza”, conclude il presidente Zanni.

L’appuntamento è dunque per le 10 di domenica sulla pagina Facebook della Provincia di Reggio Emilia (@ProvinciadiRE).