Erbe e materie per tisane con termine minimo di conservazione decorso, erboristeria sanzionata a Fiorano

I carabinieri del NAS di Parma, nell’ambito della campagna di controllo straordinario disposta dal comando carabinieri per la tutela della salute, ieri hanno effettuato una ispezione igienico sanitaria presso un’attività commerciale di erboristeria a Fiorano Modenese. Nel corso delle verifiche, i militari hanno rinvenuto e sequestrato amministrativamente erbe sfuse e materie prime per tisane, riportanti etichette con termine minimo di conservazione decorso. Il quantitativo sequestrato e pari a circa 20 kg per un valore commerciale di circa 1000 €. Al titolare dell’erboristeria sono state contestate sanzioni per un importo di 3000 €.