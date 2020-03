Anziani, a Maranello un aiuto per la spesa da volontari e cittadini

L’amministrazione comunale di Maranello ha proposto ai gruppi di controllo di comunità, alle associazioni di quartiere e agli scout di aiutare le persone più anziane o in difficoltà, per fare la spesa o qualche commissione nelle farmacie o nei negozi, riducendo così i rischi per la loro salute in un momento in cui le ultime disposizioni del Governo raccomandano espressamente agli anziani e alle persone con patologie croniche di non uscire di casa se non per stretta necessità e assolutamente di evitare luoghi affollati. “La risposta della comunità maranellese è stata pronta e decisa”, afferma il sindaco Luigi Zironi.

“In tanti hanno dato immediatamente la propria disponibilità, innescando un meccanismo di spontanea solidarietà che già in queste ore si è messo in moto. La rete di controllo di comunità e le associazioni di quartiere, in piena collaborazione con la polizia locale, stanno già offrendo il loro aiuto alle persone che più di altre potrebbero sentirsi sole e avere questo genere di necessità, individuandole proprio grazie al loro radicamento sul territorio. Anche tanti singoli cittadini stanno dando la loro disponibilità a rimboccarsi le maniche per un vicino o un conoscente in difficoltà. In un momento così complicato, nel quale a tutti viene chiesta una particolare cautela, possiamo trasformare una difficoltà in un’opportunità per rinsaldare quel sentimento di solidarietà che, una volta passata l’emergenza, sarà ancora più robusto e profondo”.

Chiunque volesse segnalare una possibile situazione di disagio o chiedere un aiuto per se stesso può comunque contattare il proprio gruppo di controllo di comunità, la propria associazione di quartiere, la polizia locale o direttamente il Comune chiamando l’Urp allo 0536 240000 negli orari di apertura (lunedì, martedì, mercoledì, venerdì 8.30-13.00, giovedì 8.30-17.30, sabato 8.30-12.30).