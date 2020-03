Un arresto anche da parte della Polizia di Stato in zona Novi Sad a Modena

Personale della Squadra Volante ha tratto in arresto un giovane di 23 anni, originario del Gambia, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dell’attività di controllo del territorio, una pattuglia transitando in zona parco Novi Sad, precisamente in viale Molza all’altezza della stazione delle autocorriere, ha notato un uomo dall’atteggiamento sospetto. Trovandosi in una zona particolarmente a rischio, gli agenti hanno ritenuto opportuno procedere ad un controllo.

Da una immediata verifica in banca dati, lo straniero irregolare sul territorio nazionale, è risultato gravato da precedenti penali e di polizia.

Al momento del controllo, inoltre, il giovane è stato trovato in possesso di 8 pastiglie di ecstasy per complessivi grammi 3,2 come accertato da successiva prova narcotest, oltre alla somma in contanti di euro 75 suddivisa in banconote di vario taglio.

Accompagnato in Questura, al termine degli accertamenti di rito, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura, come disposto dal Magistrato di turno, in attesa del processo con rito direttissimo.